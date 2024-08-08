申貸免附財力！金管會開放試辦財務評估模型 首案最快8月底上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 21:16

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金管會推動金融科技發展五大策略，副主委陳彥良今 (8) 日報喜，可望有大幅放寬銀保證業務試辦的第一案，目前已有 1 家銀行申請試辦「財務評估模型」取代現行辦理無擔保授信業務的月收入評估方式，未來像是網紅、自營客戶，若無法或不便出示薪資、財力證明，皆有機會透過此模型評估取得貸款，最快 8 月底上路試辦，為期 6 個月，曝險規模設為 5 億元。

金管會於今年 7 月 16 日宣布促進金融科技發展五大策略，包括「擴大容錯空間，加大創新領域」，以大幅放寬銀保證業務試辦範圍，加大創新實驗範圍與力度。

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銀行局長莊琇媛說明，目前金融機構於辦理無擔保授信案件時，對於借款人月收入之評估方式，多以客戶之財力證明文件作為判斷客戶收入之重要參考。舉例來說，隨著平台經濟越來越盛行，許多網紅、Youtuber 收入不菲，但卻難以提供收入證明。

隨著金融科技及大數據分析發展，近年來已有銀行建置大數據分析模型以評估客戶還款能力，或是建置財務評估模型以衡量客戶月收入，以解決部分客戶不易提供財力證明文件之情形。為順應趨勢，金管會鼓勵銀行以試辦方式提出可取代現行實務徵提財力證明文件之金融創新方案。

鑒於我國於 2005 年間發生卡債問題，因而訂定「金融機構對於債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額除以平均月收入，不宜超過 22 倍」(簡稱 DBR22 倍) 規範，並要求金融機構於核給借戶額度時，應考量該借戶於全體金融機構之授信額度，並確認申請人之實際收入狀況，以避免增加信用風險。

莊琇媛說明，這家申請試辦銀行 2018 年時就有此構想，多年來持續不放棄研發，用現有資料持續餵給 AI 學習，包括貸款戶的資料及聯徵中心的資料，去計算出是否與實際收到的財務收入相符。

莊琇媛指出，他們曾在 2020 年、2023 年向金管會提案，並於今年 7 月正式遞件申請業務試辦，根據提案，該銀行會以比「DBR 22 倍」更保守的倍數，審慎評估所給予的無擔保授信總額。據悉，該銀行為玉山銀行。