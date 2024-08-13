豆府上半年獲利創同期高 EPS 7.67元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 16:45

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連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1 億元，每股純益(EPS)3.77 元，累計上半年合併營收 17.16 億元，年增 14.6%，稅後純益 2.03 億元，年增 2.53%，EPS 7.67 元，創同期新高。

豆府表示，上半年持續拓增旗下各品牌門店數，合計全台已達 75 家，較去年同期淨增 10 家店，持續朝 2025 年百店里程碑前進。

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豆府也提到，儘管日前凱米颱風直接影響各門店兩到三個工作日營運，但 7 月營收達 3.09 億元，年增 6.9%，顯示營運強度高，未來將以多品牌與多角化的營運方針，不斷展店。

目前豆府旗下品牌包括有韓式料理「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」、越南料理「飛機河粉」、泰式料理「帕泰家」和台式料理「阿達師五星麵舖」，拚在 2025 年底前達到集團百店目標。