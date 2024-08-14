盤後速報 - 昭輝(1339)下週(8月21日)除息3元，預估參考價56.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05
昭輝(1339-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(8月14日)收盤價59.70元計算，預估參考價為56.7元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
昭輝(1339-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零組件之製造及銷售。近5日股價上漲6.93%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/21
|59.70
|3.0
|5.03%
|0.0
|2023/09/06
|48.0
|3.0
|6.25%
|0.0
|2022/08/18
|45.85
|2.0
|4.36%
|0.0
|2021/08/31
|37.9
|2.0
|5.28%
|0.0
|2020/08/26
|43.0
|2.0
|4.65%
|0.0
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