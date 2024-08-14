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鉅亨速報

盤後速報 - 昭輝(1339)下週(8月21日)除息3元，預估參考價56.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 17:05


昭輝(1339-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(8月14日)收盤價59.70元計算，預估參考價為56.7元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

昭輝(1339-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零組件之製造及銷售。近5日股價上漲6.93%，集中市場加權指數上漲6.32%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/21 59.70 3.0 5.03% 0.0
2023/09/06 48.0 3.0 6.25% 0.0
2022/08/18 45.85 2.0 4.36% 0.0
2021/08/31 37.9 2.0 5.28% 0.0
2020/08/26 43.0 2.0 4.65% 0.0

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