暄達醫學營業費用增加影響 上半年獲利年減逾6成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 12:39

‌



暄達醫學 (7726-TW) 公告第二季財報，為因應擴大市場版圖的人才需求，且積極投入新產品研發，使得上半年營業費用較去年同期增加，影響上半年稅後純益 942 萬元，年減逾 6 成。不過暄達醫學表示，隨著業務開發與新品研發投入，看好營運持續回溫。

暄達醫學上半年營收 1.84 億元，年減 8.52%，稅後純益 942 萬元，年減 64%，每股純益 0.46 元。暄達醫學表示，受到北美急症護理醫療床專案訂單遞延出貨影響，使得上半年營運較去年衰退。

‌



此外，因應擴大全球市場版圖需求，暄達醫學大幅延攬人才，為了增加產品廣度，也積極投入新產品研發，致使上半年營業費用較去年同期明顯增加，進而影響獲利表現，稅後純益較去年同期衰減。

不過受惠高階產品組合奏效，醫療級氣墊床搭配負壓傷口治療機和敷料的產品組合，推升上半年毛利率達 45.14％。

暄達醫學表示，負壓傷口治療機是 2020 年才正式進入市場，營收貢獻從 2021 年的 3% 至今年上半年為 11.51%，預計隨著負壓傷口治療機陸續完成不同國家的醫療取證，及歐美兩地子公司業務的推進，將持續落實到手訂單，並開展出新市場與新客戶。

暄達醫學進一步提到，負壓傷口治療機以及敷料，已經通過歐盟、英國、巴西醫療二類認證，並取得台灣 TFDA 許可與健保給付，以及美國 FDA 510(K) 許可，成功進入美國、南歐部分國家、巴西、阿根廷及台灣等地多所醫學中心和大型醫院。