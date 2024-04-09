輔信歐美訂單回溫加上暄達醫學助攻 Q1營收年增4%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-09 17:39

輔信 (2405-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 1.58 億元，年月雙增，累計今年第一季營收 4.43 億元，年增 4.57%。輔信指出，主要成長動能來自歐美客戶訂單逐漸回溫，加上子公司暄達醫學持續挹注。

輔信 3 月營收 1.58 億元，月增 21.68%，年增 4.23%。累計今年第一季營收 4.43 億元，年增 4.57%。

輔信的迷你電腦、工業電腦以及與 Panel PC/HMI 等，產品廣泛應用在工業控制、自動化、物聯網、邊緣運算、零售等領域。輔信指出，隨著美國 3 月經濟趨於穩定，德國 3 月通膨率放緩至 2.3%，且在數位轉型的驅動下，各產業陸續釋出資訊採購的投資需求，輔信在智慧應用相關的專案訂單也順利出貨，帶動 3 月營收成長。

時序進到第二季，輔信指出，持續積極規劃 AI PC 產品線，目前輔信的電腦硬體方案主要應用於商業及工業領域，包括智慧零售、機器視覺、自動化控制、視訊監控以及數位看板等。