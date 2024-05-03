暄達醫學持續深耕英國市場 參加歐洲傷口管理年會

全球高齡化趨勢下，慢性病帶來的傷口照護需求逐年增加，高齡人口常見的糖尿病易造成傷口癒合困難，光是歐洲地區便有約 6000 萬名的糖尿病患者。此外，手術傷口也一直是負壓傷口治療系統的應用領域，推動市場穩步成長。

隨著技術更迭及傷口照護思維更新，暄達醫學開發更多元且科技化的解決方案，使得傷口照護更有效率。暄達醫學負壓傷口治療系統提供穩定的負壓技術、可調節的負壓值設定、多樣的敷料與集液罐尺寸，可因應不同的傷口類型及照護階段提供相應的機種及配件。此外，暄達醫學也開發出單一患者專用的拋棄式機型，可依需求選擇不同運作天數的系統，提供更衛生、便利的照護方案。