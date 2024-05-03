暄達醫學持續深耕英國市場 參加歐洲傷口管理年會
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-03 11:48
輔信 (2405-TW) 旗下暄達醫學日前參展歐洲傷口管理年會 (EWMA)，會中展示多種創新護理產品，包括負壓傷口治療系統，以及交替式壓力氣墊床，展示最前沿的傷口管理應用，希望持續深耕英國市場。
暄達醫學積極開發歐洲市場，拓展新業務。暄達醫學在歐洲市場聚焦傷口預防與護理方案的推動，旗下兩大主力產品已經通過歐盟醫療認證。
暄達醫學說明，負壓傷口治療系統通過歐盟醫療器材指令 (EU MDD Class IIb)，交替式壓力氣墊床更是台灣首家取得歐盟醫療器材法規 (EU MDR Class IIa) 的醫材廠。今年，暄達醫學旗下英國子公司將進一步強化在地服務，提升物流作業效率與品質，造福更多需要的患者。
全球高齡化趨勢下，慢性病帶來的傷口照護需求逐年增加，高齡人口常見的糖尿病易造成傷口癒合困難，光是歐洲地區便有約 6000 萬名的糖尿病患者。此外，手術傷口也一直是負壓傷口治療系統的應用領域，推動市場穩步成長。
隨著技術更迭及傷口照護思維更新，暄達醫學開發更多元且科技化的解決方案，使得傷口照護更有效率。暄達醫學負壓傷口治療系統提供穩定的負壓技術、可調節的負壓值設定、多樣的敷料與集液罐尺寸，可因應不同的傷口類型及照護階段提供相應的機種及配件。此外，暄達醫學也開發出單一患者專用的拋棄式機型，可依需求選擇不同運作天數的系統，提供更衛生、便利的照護方案。
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