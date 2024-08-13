和潤推動社會公益 培力身障者建立工作技能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 10:26

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手不盲社企坊秉持「授人以漁」的精神，協助身障夥伴建立工作技能，和潤認同這樣的理念，透過設備贊助和訂單支持，讓身障夥伴培養獨立自主的能力。

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近年來和潤參與「Earth Hour 關燈一小時」活動，體會到身處黑暗的不便，每年將節省的電費，捐贈給手不盲社企坊，協助設備更新或環境優化，藉此幫助身障者克服工作中的困難，提升工作技能，培養一技之長，實現自我價值。

此外，和潤也經常採購手不盲社企坊的公益禮盒作為員工年節贈禮，以實際訂單力挺手不盲社企坊的身障夥伴們。

去年端午，和潤企業採購逾 1000 多盒的公益禮盒贈送給員工，此項行動獲得「Buying Power 社創採購獎」的肯定；和潤也主動號召員工擔任志工支援禮盒包裝，給予最實質的幫助。