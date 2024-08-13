和潤推動社會公益 培力身障者建立工作技能
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 10:26
台灣汽車金融龍頭和潤企業 (6592-TW) 長期支持愛盲基金會─手不盲社企坊身障者工作培力計畫，今年特別捐贈無塵室吸塵器和電動拖板車，提供友善的工作環境，培力身障者建立工作技能。
手不盲社企坊秉持「授人以漁」的精神，協助身障夥伴建立工作技能，和潤認同這樣的理念，透過設備贊助和訂單支持，讓身障夥伴培養獨立自主的能力。
近年來和潤參與「Earth Hour 關燈一小時」活動，體會到身處黑暗的不便，每年將節省的電費，捐贈給手不盲社企坊，協助設備更新或環境優化，藉此幫助身障者克服工作中的困難，提升工作技能，培養一技之長，實現自我價值。
此外，和潤也經常採購手不盲社企坊的公益禮盒作為員工年節贈禮，以實際訂單力挺手不盲社企坊的身障夥伴們。
去年端午，和潤企業採購逾 1000 多盒的公益禮盒贈送給員工，此項行動獲得「Buying Power 社創採購獎」的肯定；和潤也主動號召員工擔任志工支援禮盒包裝，給予最實質的幫助。
和潤推動社會公益不遺餘力，內部制定了志工護照制度，鼓勵同仁多多投入社會付出、社會共融，去年共有 2,861 人次參與，與超過 80 個公益團體合作，累積 12,626.5 小時的公益服務時數，每年也設定志工服務目標，期望能幫助更多公益團體。
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