土銀羽球隊報捷！男單、男雙表現亮眼 奪澳洲公開賽雙銅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-19 20:00

土銀羽球隊再傳捷報！土銀男單「左手重砲」林俊易及男雙新組合陳子睿 / 林煜傑參與今 (2024) 年世界羽球聯盟（BWF）澳洲超級 500 系列賽，拿下男單、男雙共兩面銅牌。

身高 182 公分、左手持拍的林俊易以獨特的斜線殺球聞名，被譽為「左手重砲」，自 2017 年參與職業賽事就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2022 年一舉拿下 5 金 2 銀，2023 年在泰國超級 300 羽球大師賽及高雄超級 100 羽球大師賽奪冠，今年更在馬來西亞超級 1000 公開賽奪銅、瑞士超級 300 公開賽摘金。

在本次澳洲超級 500 系列賽準決賽，土銀林俊易對決日本名將奈良岡功大 (世界排名第 6 名)，因應對手的多拍拉吊戰術，林俊易調整策略保持韌性，讓賽局呈現膠著態勢，雙方激戰 60 分鐘才定出勝負，可惜林俊易錯過兩個賽局點機會，最終以 20：22、21：23 不敵日本一哥，止步於銅牌。

在男雙方面，土銀陳子睿 / 林煜傑為今年甫配對的男雙新組合，目前世界排名第 143 名，近期兩人搭檔已奪得葡萄牙國際系列賽冠軍及奧爾良超級 300 大師賽銅牌，本次澳洲超級 500 系列賽為合拍後參與最高層級賽事，最終陳子睿 / 林煜傑以黑馬之姿拿下男雙銅牌，創下兩人組合最佳紀錄。

土地銀行自 1970 年代成立羽球隊、女子網球隊並化身球員最堅實的後盾，持續強化生涯輔導照顧制度，若選手規劃退役，即提供輔導訓練協助球員接軌銀行業務。在完善制度與嚴謹訓練之下，土銀近年已培育出「麟洋配」王齊麟、女網「小鋼炮」梁恩碩、「左手重砲」林俊易、混雙好手張課琦 / 李芷蓁、「李氏兄弟」李芳任 / 李芳至、「閃電俠」蘇力揚等傑出選手。