土銀麟洋配奧運2奪金！曹家宜也追平最佳紀錄 將於15日表揚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-05 18:46

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土銀王齊麟搭檔李洋組成我國黃金男雙「麟洋配」，繼 2020 東京奧運羽球男雙奪下臺灣奧運史上首面羽球金牌，再於昨 (4) 日巴黎奧運成功衛冕金牌，土銀女子網球隊員曹家宜奪得女子網球雙打第 5 名，追平臺灣參與奧運女網雙打最佳紀錄。土銀表示，已訂於 8 月 15 日下午表揚球隊有功人員，並陸續推出各項慶祝活動。

本屆巴黎奧運羽球男子雙打項目參賽隊數由 16 組增加 為 17 組，其中 D 組有 5 組選手參賽，須多打 1 場賽事，「麟洋配」竟恰巧抽中 D 組，即媒體所稱的「死亡之組」，小組 中多為世界排名前 10 名的隊伍，如丹麥、日本及大陸等隊， 但「麟洋配」一路過關斬將，小組賽先後擊退世界排名第 8 的日本隊、世界排名第 2 的丹麥隊及美國隊，以全勝之姿從小組賽出線，八強賽先打敗泰國隊，四強賽又再度打敗丹麥 隊，一路殺進金牌戰，對決世界排名第 1 的中國隊選手。

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「麟洋配」金牌戰前透過專屬教練陳宏麟等教練團的情 蒐與賽前策略，開場多次針對弱點攻擊，比賽末段更掌握對 手失誤及多次強攻，最終有驚無險以 2 比 1 獲勝，衛冕金牌， 當下舉國歡騰，總統賴清德也在第一時間致電給王齊麟的父親，感謝「麟洋配」為國家拚戰、成功連霸為臺灣創造歷史。

土銀網球隊預備隊員曹家宜現年 20 歲，為我國網壇新生代好手，本屆奧運獲得「臺灣一姊」謝淑薇青睞，欽點參加雙打項目。曹家宜雖是首次參與奧運，但站上五環殿堂毫不怯場，攜手謝淑薇勇闖八強戰，最終並列第 5 名，追平我 國參與奧運網球女雙最佳紀錄。

土銀依循國家政策培訓球類運動優秀選手，自民國 65 年成立羽球隊迄今已 48 年，再於民國 86 年成立女子網球 隊、隊史約 27 年，土銀每年均編列專案經費推動球隊運作， 並在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，長年為國家代表隊選手之養成搖籃。

在土銀扎實穩健的訓練及完善制度下，近年培育出「麟洋配」王齊麟、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙「李氏兄弟」李芳任 / 李芳至、張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑、陳勝發 / 陳政寬，女雙楊景惇 / 張淨惠及林芝昀 / 許尹 鏸，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁、陳政寬 / 許尹鏸、邱 相榤 / 林芝昀及張課琦 / 林彥妤，「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜，可謂強將輩出。 另土銀球員參加 2024 第二次全國羽球排名賽，8 月 4 日 也榮獲男子雙打冠軍及季軍、男女混雙亞軍及季軍佳績。