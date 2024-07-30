​​​​​​​土銀羽球女雙嶄露頭角！勇奪加拿大公開賽1銀1銅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-30 19:06

土銀羽球隊小將嶄露頭角！土銀女雙小將林芝昀、許尹鏸繼波蘭挑戰賽奪金後，本次再奪 2024 加拿大超級 500 公開賽女雙銀牌；另外，許尹鏸也在同賽事搭檔陳政寬出戰混雙組，順利打下銅牌戰果。

目前世界排名第 45 名的土地銀行新生代女雙好手林芝昀 / 許尹鏸，自去年 7 月合拍後，依序打下 2023 年高雄大師賽銅牌、2023 年澳洲本迪戈挑戰賽銀牌、2023 年韓國大師賽銅牌、2024 年波蘭挑戰賽金牌及 2 次全國排名賽銅牌，為土銀極力培育的女雙組合。在本屆加拿大公開賽，林芝昀 / 許尹鏸更扮演大黑馬，一路過關斬將闖入冠軍戰，最終雖不敵世界排名第 10 名的日本組選手，止步於銀牌，但已創下兩人在超級 500 賽事之最佳成績，世界排名可望再創新高。

而土銀混雙在本屆加拿大公開賽亦有好成績，世界排名第 55 名陳政寬 / 許尹鏸在混雙四強賽對決丹麥組合，以直落 2 惜敗，止步於銅牌，這也是兩人搭配後最佳成績，世界排名同樣有機會創新高。

此外，土銀積極培育新世代好手，土銀男雙小將陳宏銘 / 蔡程瀚出戰 2024 年亞洲青少年羽球錦標賽，亦打出銅牌好表現。

土銀羽球隊人才輩出，連續 6 週豪奪國際賽事 20 面獎牌，包括法國、西班牙青少年國際賽奪下 4 金 2 銀 3 銅、澳洲超級 500 公開賽 2 面銅牌、高雄超級 100 大師賽 1 金 1 銀 2 銅、美國超級 300 公開賽 2 面銅牌、加拿大超級 500 公開賽 1 銀 1 銅及亞洲青少年羽球錦標賽 1 銅，透過多方參與賽事，積極培育選手國際賽經驗。

盤點土銀近況，「麟洋配」王齊麟今年再戰 2024 巴黎奧運；網球隊預備隊員未來之星曹家宜獲得「台灣一姊」謝淑薇青睞，欽點搭檔參加 2024 巴黎奧運女子雙打項目。

同時，土銀羽球隊新生代男雙、女雙、混雙組合及單打好手不落人後，包括近期奪牌的男單「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑，女雙楊景惇 / 張淨惠及林芝昀 / 許尹鏸，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁及陳政寬 / 許尹鏸，可說是強將輩出。

土銀自民國 65 年代成立羽球隊、86 年成立女子網球隊並化身球員最堅實的後盾，持續強化生涯輔導照顧制度，讓球員在無後顧之憂全心投入訓練及比賽。為了讓土銀國手將體育薪火傳承給下一代，土銀羽球隊每年定期舉辦羽球營與公益教學活動，今年暑假將在臺中市南屯國小舉辦「青少年羽球夏令營」活動，發掘具有潛力之學生，培植國家未來優秀體育運動人才。