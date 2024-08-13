鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.76元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.74元下修至-0.76元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.36元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.53(-0.53)
|-0.65
|-0.3
|0.7
|最低值
|-1.36(-1.36)
|-1.74
|-1.16
|-0.74
|平均值
|-0.82(-0.81)
|-1.11
|-0.83
|-0.2
|中位數
|-0.76(-0.74)
|-1.04
|-0.92
|-0.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.99億
|3.88億
|11.35億
|22.57億
|最低值
|1.36億
|1.47億
|2.14億
|8.95億
|平均值
|1.74億
|2.36億
|5.33億
|13.02億
|中位數
|1.56億
|2.16億
|4.09億
|11.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|營業收入
|6,769萬
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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