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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-0.76元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.74元下修至-0.76元，其中最高估值-0.53元，最低估值-1.36元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.53(-0.53)-0.65-0.30.7
最低值-1.36(-1.36)-1.74-1.16-0.74
平均值-0.82(-0.81)-1.11-0.83-0.2
中位數-0.76(-0.74)-1.04-0.92-0.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.99億3.88億11.35億22.57億
最低值1.36億1.47億2.14億8.95億
平均值1.74億2.36億5.33億13.02億
中位數1.56億2.16億4.09億11.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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