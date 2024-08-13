鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.85元，其中最高估值2.63元，最低估值1.68元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.63(2.63)
|2.69
|2.73
|2.08
|最低值
|1.68(1.68)
|1.78
|1.99
|2.08
|平均值
|1.95(2.01)
|2.19
|2.24
|2.08
|中位數
|1.85(1.93)
|2.13
|2.01
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.67億
|35.57億
|35.76億
|37.43億
|最低值
|32.10億
|33.04億
|34.17億
|37.43億
|平均值
|33.16億
|34.18億
|34.97億
|37.43億
|中位數
|33.36億
|34.04億
|34.97億
|37.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.80
|1.34
|3.36
|2.00
|-1.72
|營業收入
|12.64億
|13.98億
|22.73億
|29.70億
|32.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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