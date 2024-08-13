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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 02:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.85元，其中最高估值2.63元，最低估值1.68元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.63(2.63)2.692.732.08
最低值1.68(1.68)1.781.992.08
平均值1.95(2.01)2.192.242.08
中位數1.85(1.93)2.132.012.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.67億35.57億35.76億37.43億
最低值32.10億33.04億34.17億37.43億
平均值33.16億34.18億34.97億37.43億
中位數33.36億34.04億34.97億37.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.801.343.362.00-1.72
營業收入12.64億13.98億22.73億29.70億32.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUI

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