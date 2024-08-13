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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 00:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.05元，其中最高估值0.41元，最低估值-0.58元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.41(0.41)3.345.925.07
最低值-0.58(-0.58)0.131.993.16
平均值0.03(0.03)1.593.184.14
中位數0.05(0.05)1.583.014.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值107.40億129.77億156.10億186.35億
最低值102.83億118.20億135.96億155.18億
平均值105.57億123.53億144.44億166.77億
中位數105.66億123.40億143.37億162.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-----1.39-3.68-1.42
營業收入8.85億28.86億48.88億65.83億86.35億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDASH

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