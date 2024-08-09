鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences LtdROIV-US的目標價調降至16元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)提出目標價估值：中位數由17元下修至16元，調降幅度5.88%。其中最高估值22元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Roivant Sciences Ltd評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Roivant Sciences Ltd今(9日)收盤價為10.655元。近5日股價下跌5.88%，標普指數下跌5.85%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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