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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-0.89元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 06:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.04元上修至-0.89元，其中最高估值-0.66元，最低估值-1.36元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.66(-0.7)-0.71-0.30.7
最低值-1.36(-1.36)-1.74-1.21-0.47
平均值-0.92(-1.04)-1.08-0.72-0.11
中位數-0.89(-1.04)-1.05-0.69-0.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.48億3.88億11.35億22.57億
最低值1.11億1.47億2.14億8.71億
平均值1.54億2.42億5.38億12.93億
中位數1.45億2.28億4.58億11.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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