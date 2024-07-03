鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.04元，預估目標價為17.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.08元上修至-1.04元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.36元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.7(-0.7)
|-0.71
|-0.27
|0.7
|最低值
|-1.36(-1.36)
|-1.88
|-1.21
|-0.42
|平均值
|-1.04(-1.05)
|-1.12
|-0.62
|0.12
|中位數
|-1.04(-1.08)
|-1.1
|-0.57
|-0.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.48億
|3.88億
|11.35億
|22.57億
|最低值
|1.11億
|1.47億
|2.14億
|8.71億
|平均值
|1.52億
|2.58億
|6.47億
|15.08億
|中位數
|1.44億
|2.37億
|7.13億
|13.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|營業收入
|6,769萬
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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