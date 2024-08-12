鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調升至107元，幅度約3.88%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至107元，調升幅度3.88%。其中最高估值112元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Brown & Brown, Inc.今(12日)收盤價為99.78元。近5日股價下跌3.88%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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