鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調升至103元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值112元，最低估值88元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Brown & Brown, Inc.今(6日)收盤價為99.6元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌5.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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