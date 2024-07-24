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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調升至99元，幅度約4.21%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至99元，調升幅度4.21%。其中最高估值112元，最低估值86元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。

Brown & Brown, Inc.今(24日)收盤價為98.05元。近5日股價上漲4.21%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BRO市場預估目標價

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Brown & Brown, Inc.98.055.25%

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