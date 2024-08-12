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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司ARM-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值200元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予安謀控股公司評價：積極樂觀18位、保持中立13位、保守悲觀4位。

安謀控股公司今(12日)收盤價為117元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ARM市場預估目標價

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