鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司ARM-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對安謀控股公司(ARM-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值200元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予安謀控股公司評價：積極樂觀18位、保持中立13位、保守悲觀4位。
安謀控股公司今(12日)收盤價為117元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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