鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.(BRO-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為99.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.7元，其中最高估值3.76元，最低估值3.6元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.76(3.76)
|4.13
|4.57
|最低值
|3.6(3.55)
|3.85
|4.15
|平均值
|3.68(3.64)
|3.98
|4.33
|中位數
|3.7(3.62)
|3.95
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|47.37億
|52.18億
|56.28億
|最低值
|45.87億
|48.48億
|51.28億
|平均值
|46.91億
|50.48億
|54.04億
|中位數
|47.03億
|50.48億
|54.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.40
|1.69
|2.07
|2.37
|3.05
|營業收入
|23.82億
|26.11億
|30.42億
|35.69億
|42.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Brown & Brown, Inc.(BRO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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