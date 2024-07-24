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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.(BRO-US)EPS預估上修至3.7元，預估目標價為99.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.7元，其中最高估值3.76元，最低估值3.6元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.76(3.76)4.134.57
最低值3.6(3.55)3.854.15
平均值3.68(3.64)3.984.33
中位數3.7(3.62)3.954.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值47.37億52.18億56.28億
最低值45.87億48.48億51.28億
平均值46.91億50.48億54.04億
中位數47.03億50.48億54.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.401.692.072.373.05
營業收入23.82億26.11億30.42億35.69億42.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Brown & Brown, Inc.(BRO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBRO

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