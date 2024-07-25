鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調升至99元，幅度約4.21%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至99元，調升幅度4.21%。其中最高估值112元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Brown & Brown, Inc.今(25日)收盤價為98.315元。近5日股價上漲4.21%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為8.81元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為105.23元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為27.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為48.70元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇