〈能源盤後〉伊朗、以色列恐對戰 威脅中東供應 原油大漲

鉅亨網編譯許家華 2024-08-13 06:00

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原油期貨價格周一 (12 日) 因中東局勢不安而大幅收高。伊朗和以色列之間可能直接對抗，對中東地區原油供應量構成威脅。

與此同時，由於中國經濟疲軟，石油輸出國組織下調了石油需求成長預測。

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能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 3.22 美元或 4.2%，收每桶 80.06 美元，為 7 月 19 日以來最高收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2.64 美元或 3.3%，收每桶 82.30 美元，為 7 月 25 日以來最高收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.443 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.9% ，收每加侖 2.407 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 2.2%，收每百萬 Btu 2.189 美元。

市場驅動力

伊朗誓言報復以色列 7 月 31 日在德黑蘭暗殺哈馬斯高層官員之舉。據《華爾街日報》報導，以色列在察覺伊朗與激進組織真主黨準備行動後，周一已將其軍隊置於高度戒備狀態。

Rystad Energy 全球市場分析總監 Claudio Galimberti 表示：「局勢是否能避免進一步升級，以及地緣政治風險溢價是否會顯著影響油價，本周和下周將是關鍵。」

美國國防部長 Lloyd Austin 周日已下令一艘飛彈潛艇前往中東，並要求亞伯拉罕 · 林肯號航空母艦打擊群加速駛往該地區。

Capex.com 中東公司總經理 George Pavel 報告指出：「中東緊張局勢升級，恐對全球石油供應構成重大威脅。交易員主要擔心石油基礎設施遭破壞，導致原油供應大幅減少，從而推高價格。」

此外，對 OPEC + 其他生產國的產量水準的擔憂情緒更進一步加劇這種不確定性，因為 OPEC + 一直謹慎管理產量以支撐價格。

根據 OPEC 月報，該組織目前預計今年需求將成長 2.11 mbd，達到 104.3 mbd，較 7 月時的預估值 13.5 萬桶 / 日。針對 2025 年的成長預測則從先前的 1.85 mbd 下調至 1.78 mbd。

OPEC 表示，今年前景下調是為了反映第一季和第二季的消費數據，以及「對中國 2024 年石油需求成長的預期減弱」。對中國需求的擔憂被認為是今年抑制原油價格的因素。