鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)目標價調升至87元，幅度約6.62%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 20:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對統一(1216-TW)提出目標價估值：中位數由81.6元上修至87元，調升幅度6.62%。其中最高估值93元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予統一(1216-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
統一(1216-TW)今(12日)收盤價為82元。近5日股價上漲6.22%，相關食品工業近5日上漲5.89%，集中市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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