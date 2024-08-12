鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至58.62元，預估目標價為1480元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由57.37元上修至58.62元，其中最高估值62.02元，最低估值42.62元，預估目標價為1480元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|62.02(62.02)
|71.22
|82.91
|最低值
|42.62(42.62)
|52.8
|55.3
|平均值
|57.45(56.22)
|61.68
|65.69
|中位數
|58.62(57.37)
|60.07
|62.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10,556,700
|14,189,420
|15,800,850
|最低值
|9,114,000
|10,829,050
|11,277,400
|平均值
|9,950,520
|12,053,620
|13,126,880
|中位數
|9,929,510
|11,900,500
|12,714,630
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|28.38
|42.56
|21.75
|12.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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