search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至58.62元，預估目標價為1480元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由57.37元上修至58.62元，其中最高估值62.02元，最低估值42.62元，預估目標價為1480元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值62.02(62.02)71.2282.91
最低值42.62(42.62)52.855.3
平均值57.45(56.22)61.6865.69
中位數58.62(57.37)60.0762.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,556,70014,189,42015,800,850
最低值9,114,00010,829,05011,277,400
平均值9,950,52012,053,62013,126,880
中位數9,929,51011,900,50012,714,630

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS28.3842.5621.7512.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,762,9717,798,6316,341,9894,801,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
川湖1095-1.35%
美元/台幣32.460.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#投信認養股

中弱短強
川湖

78.57%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
川湖

78.57%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty