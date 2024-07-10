受惠三原因 南山人壽上半年賺近256億元年增逾6成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 18:27

南山人壽今 (10) 日公布今年 6 月自結稅後純益 54.71 億元，上半年累計獲利約為 255.88 億元，年增 62.98%，EPS 為 1.85 元。公司表示，上月獲利穩健，主要受惠三原因，除了保險本業穩健營運外，同時掌握市場波段實現資本利得，加上 6 月有股利進帳。

南山人壽說明，2024 年 6 月新契約保費為新台幣 59.8 億元，較去年同期新契約保費水準增加 3%。以利變壽商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求的商品，打造完整且多元的保障型商品線，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽強調，保險業重視長期穩健經營，現階段以接軌新會計制度 (IFRS 17) 及新一代清償能力 (TW-ICS) 為主要目標，已持續透過商品結構調整、資產負債管理及強化資本結構等多面向進行，以期順利接軌，厚植永續經營的根基。