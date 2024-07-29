逾3成國人未規劃老年財務支出 南山人壽教戰退休規劃攻略

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 11:19

瑞銀 (UBS) 近期發布 2024 年全球財富報告預測，預估台灣 2028 年「百萬美元富豪」人數將大增 47% 至 116 萬人，增幅居全球之冠，引發討論。然而，根據南山人壽調查民眾的退休準備發現，33% 的國人尚未啟動老年的財務支出規劃，30 歲以下的年輕世代更有逾 50% 尚未做財務準備。

擁有源源不絕的退休金流，是老年生活的關鍵，南山人壽建議民眾作好穩健的資產配置，近日推出新美元利率變動型還本保險，自 65 歲起年年可領取生存還本保險金，在準備退休金的同時兼顧風險保障，創造穩健的退休金流。

為滿足民眾兼顧退休保障與外幣資產配置的需求，南山人壽近期推出「南山人壽樂享 65 美元利率變動型還本保險 (定期給付型)」，具有五大特色：(一) 提供多繳費年期選擇 (2/6/10/15 年期)，可以滿足不同客群退休規劃需求；(二) 達 65 歲起每年領取生存還本保險金，穩定退休後資金來源；(三) 65 歲前強化壽險保障、65 歲後強化退休後還本效果，同時滿足壽險保障以及退休還本兩種需求；(四) 不同繳費年期下，最高投保年齡可到 59 歲，適合社會新鮮人、中壯年齡層客戶作為保險及資產規劃使用；(五) 身故與完全失能保險金可分期給付。

南山人壽表示，該商品可同時滿足外幣資產規劃及保險保障需求，且商品設計為分期繳費，有助於分散匯率風險，並且自第 4 保單年度起至保險年齡 65 歲前，皆享有 10 倍基本保額，強化責任重大期壽險保障，帶給家人最好的照顧。

此外，65 歲退休後，隨著父母漸漸老去、小孩長大，壽險保障隨著家庭責任減少而下降，每年可領取生存還本保險金，照顧退休後的自己，保障家人也保障自己，適合想要兼顧資產規劃與保障的族群。

以 30 歲男性投保「南山人壽樂享 65 美元利率變動型還本保險 (定期給付型)」基本保額 2.2 萬美元為例，繳費年期 15 年，年繳保險費為 5423 美元 (已含自動轉帳折扣 1%)，總繳保費 81345 美元。