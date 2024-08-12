瓦城上半年EPS達4.67元 下半年拚營收創高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 18:42

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連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，稅後純益 0.93 億元，每股純益(EPS)2.38 元，上半年營收達 30.44 億元，年增 7.08%，稅後純益 1.83 億元，EPS 4.67 元，營收規模、營業毛利再史同期新高，展望後市，瓦城強調，將瞄準重要百貨商場展新店，喜迎下半年旺季，拚營收再戰高峰。

瓦城表示，第二季前期仍受人力、食材、物料和租金等營運成本攀升影響，不過，淨利率達 6.2%，較第一季回升 0.4%。

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瓦城也公布 7 月營收為 5.28 億元，受颱風及假日天數影響，年減 2.36%。

隨著瓦城甫推出全新台菜品牌「SHANN SHANN 小香」，首店即進駐台北信義區一級商圈，瓦城強調，將持續以多品牌經營策略，盡收商圈不同客群，滿足上班族、在地家庭客群。

展望下半年，瓦城看好第三季暑期人潮絡繹不絕、各大百貨周年慶檔期也將登場，持續積極展店，其中，瓦城兩廳院店將於 8 月登場，也首度將跨菜系中式料理時時香引入屏東。