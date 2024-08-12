鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調降至17.57元，幅度約5.82%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由18.65元下修至17.57元，調降幅度5.82%。其中最高估值24.1元，最低估值15.2元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀3位。
德意志銀行今(12日)收盤價為14.53元。近5日股價上漲5.82%，標普指數下跌0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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