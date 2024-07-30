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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為17.29元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.54元，其中最高估值2.92元，最低估值2.3元，預估目標價為17.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.92(2.92)3.554.043.19
最低值2.3(2.26)2.432.443.19
平均值2.57(2.53)2.863.213.19
中位數2.54(2.46)2.83.143.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值326.17億347.39億354.49億351.49億
最低值305.46億311.84億318.73億351.49億
平均值320.51億331.16億339.44億351.49億
中位數322.36億333.72億342.98億351.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.030.081.132.542.24
營業收入424.09億380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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