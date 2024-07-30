鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為17.29元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.46元上修至2.54元，其中最高估值2.92元，最低估值2.3元，預估目標價為17.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.92(2.92)
|3.55
|4.04
|3.19
|最低值
|2.3(2.26)
|2.43
|2.44
|3.19
|平均值
|2.57(2.53)
|2.86
|3.21
|3.19
|中位數
|2.54(2.46)
|2.8
|3.14
|3.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|326.17億
|347.39億
|354.49億
|351.49億
|最低值
|305.46億
|311.84億
|318.73億
|351.49億
|平均值
|320.51億
|331.16億
|339.44億
|351.49億
|中位數
|322.36億
|333.72億
|342.98億
|351.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.03
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|營業收入
|424.09億
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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