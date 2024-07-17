鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為17.29元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.42元，其中最高估值2.78元，最低估值2.26元，預估目標價為17.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.78(2.78)
|3.52
|4.05
|3.27
|最低值
|2.26(2.23)
|2.43
|2.44
|3.19
|平均值
|2.47(2.44)
|2.85
|3.17
|3.23
|中位數
|2.42(2.38)
|2.79
|3.14
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|326.17億
|346.17億
|353.69億
|351.49億
|最低值
|305.46億
|311.84億
|318.73億
|351.49億
|平均值
|318.74億
|329.55億
|337.66億
|351.49億
|中位數
|322.18億
|332.02億
|339.52億
|351.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.03
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|營業收入
|424.09億
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫ALV-US的目標價調降至127.5元，幅度約4.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至8.77元，預估目標價為106.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Selective保險集團(SIGI-US)EPS預估下修至6.46元，預估目標價為102.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至3.64元，預估目標價為73.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇