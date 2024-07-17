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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為17.29元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 02:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.42元，其中最高估值2.78元，最低估值2.26元，預估目標價為17.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.78(2.78)3.524.053.27
最低值2.26(2.23)2.432.443.19
平均值2.47(2.44)2.853.173.23
中位數2.42(2.38)2.793.143.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值326.17億346.17億353.69億351.49億
最低值305.46億311.84億318.73億351.49億
平均值318.74億329.55億337.66億351.49億
中位數322.18億332.02億339.52億351.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.030.081.132.542.24
營業收入424.09億380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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