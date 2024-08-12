search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至43.64元，預估目標價為635元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 18:11


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由42.9元上修至43.64元，其中最高估值50.35元，最低估值36.34元，預估目標價為635元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值50.35(50.35)52.3861.74
最低值36.34(31.76)38.3441.93
平均值43.16(42.31)44.0550.71
中位數43.64(42.9)42.8648.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值604,230,000760,311,360890,454,620
最低值538,616,630587,736,110626,517,030
平均值576,870,770650,087,540733,571,870
中位數581,228,000647,124,500717,892,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS21.4419.7859.9835.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		482,314,429537,191,932535,238,735412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華碩499-1.19%
美元/台幣32.460.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
華碩

69.23%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty