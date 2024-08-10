台股大洗三溫暖、台積電7月營收創高、陽明動明輪驚傳爆炸 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-10 11:10

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台股周一 (5 日) 遭血洗，暴跌 1807.21 點，堪稱台股史上最慘股災，不過周三 (7 日) 權值股暴力反彈，大漲 794.26 點，創單日最大漲點紀錄，本周也成為台股史上最震盪的一周；台積電周五 (9 日) 公告 7 月營收 2569.53 億元，年增逾 4 成，創歷史新高；陽明旗下貨櫃輪動明輪周五驚傳爆炸，陽明回應，全船安全撤離，以下為本周大事回顧：

台股史上最震盪周 回補黑色星期一跳空大缺口

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台股周一 (5 日) 空頭氣盛、開低走低，現股面臨獲利了結壓力、融資個股也受追繳令萬箭齊發，恐慌性賣壓引爆多殺多格局，終場收在 19830.88 點，下跌 1807.21 點，跌幅高達 8.35%，接連失守兩萬一、兩萬點以及半年線大關，並創下台股史上最大跌點、收盤最大跌點紀錄。

不過，周三 (7 日) 在權值股同步走揚的情況下，終場大漲 794.26 點或 3.87%，為台股史上單日最大漲點，以 21295.28 點作收。

台股周五 (9) 日隨著美股續強，權值股再度勁揚，推升大盤強漲 598.9 點，收在 21469 點，一舉站回半年線、往十日線靠攏。單周跌幅從周一最低點的 1976 點大幅收斂至 169 點，幾乎回補黑色星期一的大跳空缺口，周線並留下長下影線。

台積電 7 月營收 2569 億元 年增逾 4 成飆新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (9 日) 公告 7 月營收 2569.53 億元，月增 23.6%，年增 44.7%，累計前 7 月營收達 1 兆 5231.07 億元，年增 30.5%；受惠蘋果 (AAPL-US) 新機備貨以及 AI 晶片需求續強，帶動台積電 7 月營收創下歷史新高。

寧波舟山港動明輪爆炸 陽明：火勢受控 全船人員安全撤離

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 旗下貨櫃輪動明輪 (YM Mobility) 周五 (9 日) 下午驚傳在中國一線港口寧波舟山港發生大爆炸事故，陽明對此發布重大訊息指出，火勢已受控制，全船人員均已安全撤離。

〈華碩法說〉Q2 三率三升大賺 118 億元 EPS15.9 元寫單季次高

PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 周三 (7 日) 公布第二季財報，在三率三升帶動下，稅後純益 118.04 億元，季增 117%、年增 356%，每股純益 15.9 元，寫歷史單季次高，上半年每股純益來到 23.23 元，較去年同期 1.22 元顯著成長。

展望第三季，公司看法樂觀，PC 產品營收預期季增 15-20%；伺服器零組件則延續高檔，估季增 5-10%，針對 AI 市場，經營團隊表示，目標未來在微軟 Copilot+ PC 的 AI PC 市占率達 25%。

14 家金控前 7 月合賺 4318 億元創同期新高 4 家賺贏去年全年