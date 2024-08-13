鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調降至145元，幅度約3.97%
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏捷科(8086-TW)提出目標價估值：中位數由151元下修至145元，調降幅度3.97%。其中最高估值278元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予宏捷科(8086-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
宏捷科(8086-TW)今(12日)收盤價為100元。近5日股價上漲5.26%，相關半導體類指數近5日上漲7.23%，櫃買市場加權指數上漲7.57%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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