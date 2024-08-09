營收速報 - 華碩(2357)7月營收473.29億元年增率高達25.99％
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15
今年1-7月累計營收為3,139.32億元，累計年增率18.61%。
最新價為505元，近5日股價上漲2.03%，相關電腦週邊下跌-10.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1495 張
- 外資買賣超：+107 張
- 投信買賣超：+1754 張
- 自營商買賣超：-366 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|473.29億
|26%
|-19%
|24/6
|584.12億
|21%
|30%
|24/5
|448.23億
|23%
|8%
|24/4
|416.23億
|33%
|-16%
|24/3
|497.35億
|1%
|41%
|24/2
|353.00億
|1%
|-4%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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