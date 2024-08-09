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鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)7月營收473.29億元年增率高達25.99％

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 15:15


華碩(2357-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣473.29億元，年增率25.99%，月增率-18.97%。

今年1-7月累計營收為3,139.32億元，累計年增率18.61%。

最新價為505元，近5日股價上漲2.03%，相關電腦週邊下跌-10.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1495 張
  • 外資買賣超：+107 張
  • 投信買賣超：+1754 張
  • 自營商買賣超：-366 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 473.29億 26% -19%
24/6 584.12億 21% 30%
24/5 448.23億 23% 8%
24/4 416.23億 33% -16%
24/3 497.35億 1% 41%
24/2 353.00億 1% -4%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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