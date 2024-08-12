國產署地上權標脫6宗 麗寶集團砸15.6億元拿下3宗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 20:04

‌



財政部國有財產署今年第 4 批國有地上權於今 (12) 日開標，10 宗土地共標出 6 宗，標脫率 60%，決標權利金總金額 20.7 億元，其中有 3 宗由麗寶集團得標，包括鵬程建設於北部得標 2 宗，麗寶建設在高雄得標 1 宗，是本次的大贏家。

標脫 6 宗土地中，金額最高的為麗寶建設標得的高雄市前金區第一種產業專用區土地，臨近愛河，面積達 2517.42 坪，為精華區難得的大面積商業用地，權利金底價為 9.39 億元，最後得標價約 11.4 億元，出價高出約 2 億元，溢價率達 21.45%，本次麗寶集團共砸下 15.6 億元搶標。

‌



另 2 宗由麗寶集團旗下鵬程建設得標，一為新北市鄰近台北大學土地，為本次唯一坐落於雙北市標的，出價約 1 億元、比底價高出約 1220 萬元，溢價率 12.7%；桃園市桃園區商業區土地，出價約 3.2 億元、比底價高出約 1598 萬元，溢價率 5.23%。總計 3 宗土地，麗寶集團共砸下 15.6 億元搶標，可謂志在必得。