受惠達8000人！一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 19:40
為使員工共享公司經營績效成果，力成科技 (6239-TW) 暨超豐電子 (2441-TW) 與第一銀行今 (12) 日舉行員工持股信託簽約儀式，將依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵性質之公提金，透過信託機制委託第一銀行，鼓勵同仁長期定期投資並持有公司股票，讓員工可以共享公司股東權益價值。
力成科技成立於 1997 年，為國內第 2 大及全球第 5 大半導體封測廠，於 2023 年獲得 GCSA「全球企業永續獎」及 TCSA「台灣企業永續獎」六大永續獎項的肯定；子公司超豐電子為專業 IC 封裝測試廠，力成科技暨超豐電子除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也致力於員工福利的提升，今年更將「員工持股信託」納入，預計總受惠員工人數將達 8000 人。
本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的推動，達到與公司共好多贏的企業永續經營理念。
第一銀行自 2021 年起已連續三屆獲多元信託創新獎「員工福利信託創新獎 - 優質獎」的肯定，協助客戶打造幸福企業、營造友善職場環境；藉由專業的服務團隊及完善的員工帳戶資產查詢系統，並透過內部人才培育、教育推廣、異業結盟與系統不斷精進提升，竭誠用心提供更全面的信託服務，同時積極響應政府推動員工福利信託業務，以展現對 ESG（環境、社會、公司治理）政策目標之支持與實踐。
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