受惠達8000人！一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 19:40

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力成科技成立於 1997 年，為國內第 2 大及全球第 5 大半導體封測廠，於 2023 年獲得 GCSA「全球企業永續獎」及 TCSA「台灣企業永續獎」六大永續獎項的肯定；子公司超豐電子為專業 IC 封裝測試廠，力成科技暨超豐電子除了持續研發新技術及維持業界領先地位外，也致力於員工福利的提升，今年更將「員工持股信託」納入，預計總受惠員工人數將達 8000 人。

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本次合作主要是借重第一銀行在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助同仁在工作打拼之餘，亦能藉由員工持股信託計畫的推動，達到與公司共好多贏的企業永續經營理念。