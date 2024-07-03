邁向幸福企業！兆豐銀行攜手中華電信旗下是方電訊簽訂員工持股信託

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 18:22

兆豐銀行與中華電信子公司是方電訊 (6561-TW）簽訂員工持股信託，標誌著是方電訊在企業治理和員工福利方面邁出了一大步，期待達到企業永續留才及照顧員工退休生活等目的，提升員工財務幸福。

是方電訊成立於 1991 年，已發展成為國內最大的國際級中立機房服務運營商，係中華電信持有 55.70% 之上櫃通信網路業者，亦為公司治理評鑑排名前 5% 之優良企業，本次由兆豐銀行協助規劃員工持股信託計畫，將有助增強企業形象。參加持股會會員得於其每月薪資 30 之額度內提存，公司則依員工提存金額，提撥三成獎勵金。

兆豐金控暨銀行董事長雷仲達表示，世界銀行提出的個人退休金三支柱，除了第一支柱政府提供的社會保險，如勞保、公保或國民年金等，第二支柱職業年金，除雇主為員工每月提撥 6% 薪資、勞工也可自行提撥的勞退新制，第三支柱則仰賴個人理財。在高齡化趨勢下，員工持股信託除成為隱藏版的員工福利，亦扮演退休金第三支柱的要角，透過時間的累積，積少成多來儲備個人退休金。兆豐銀行在積極宣導承作安養信託及傳承信託外，對於企業辦理員工持股信託推廣也不遺餘力，落實金管會信託 2.0 計畫中，提升員工退休金的政策。

是方電訊擁有全球密佈的聯外頻寬與專業通訊整合技術，為企業跨國營運的最佳 ICT 應用解決方案首選，也是國際級電訊公司進軍台灣及東亞最佳的專業合作夥伴。客戶透過是方電訊可與全球網際網路及國際電信網路或業者串接，整體解決方案與多樣化合作模式，可協助客戶提升營運效力並強化競爭優勢，期許朝向東亞數位匯流中心及 AI、雲端商務應用中心之定位邁進 !