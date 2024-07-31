連結永續指標 一銀統籌勤億蛋品20億元聯貸超額認購逾2倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 11:07

第一銀行統籌主辦勤億蛋品科技 5 年期新臺幣 20 億元聯貸案，今 (31) 日完成簽約，該聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、支應擴廠投資計劃暨充實營運及購料週轉金，在 12 家金融同業踴躍參與下，最終獲 48.53 億元的額度支持，達目標之 2.11 倍，最終以 20 億元結案，充分展現金融同業對勤億蛋品科技永續經營的認同與肯定。

勤億蛋品科技成立 44 年，為國內蛋品業龍頭，主要經營液蛋、殺菌液蛋、客製化服務、洗選蛋及滴雞精等業務，是國內最大液蛋供應商，並以自有品牌「勤億」銷售全臺，服務涵蓋大型食品廠、烘焙業、五星飯店、連鎖餐飲、團膳等多元客戶群。

為擴展營運基磐，勤億從前端雞隻飼養至後端產品物流配送，延伸至堆肥處理及雞蛋相關生技產品開發，積極建立上下游一貫化的垂直整合作業，近年來更致力於提升生產效率及自有蛋源比例，積極增建自有牧場，擴大雞隻飼養規模，以掌控雞隻安全性，並滿足國內訂單需求量；此外，亦規劃興建堆肥處理場，將雞糞加工處理成肥料，使廢棄物轉化為資源，推動循環經濟發展。

為進一步實現企業永續發展，勤億蛋品 2021 年起導入「ESG 永續經營報告書」，本次聯貸案亦以永續觀點置入 ESG(環境、社會、公司治理) 永續指標連結授信條件，透過檢視勤億蛋品之各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利 / 費率減碼，以接軌國際永續發展趨勢。

第一銀行長期致力於協助中小企業融資及財務規劃，連續 14 年蟬聯中小企業放款第一名，提供全方位金融服務，從企業創業、成長、轉型、國際化等各階段，力挺中小企業不遺餘力，並持續深耕國內、外聯貸市場，2024 年上半年市場主辦實績名列前茅，國內聯貸管理銀行排名第二、主辦銀行 (MLA) 排名第三，近期亦完成越南地區 3 件海外聯貸案，於海外聯貸市場成果豐碩。