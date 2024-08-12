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鉅亨速報

營收速報 - 日成-KY(4807)7月營收1.82億元年增率高達100.16％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16


日成-KY(4807-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.82億元，年增率100.16%，月增率32.05%。

今年1-7月累計營收為8.27億元，累計年增率43.49%。

最新價為17.3元，近5日股價下跌-5.29%，相關貿易百貨上漲0.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.82億 100% 32%
24/6 1.38億 57% 32%
24/5 1.04億 9% -8%
24/4 1.13億 67% 27%
24/3 8,885萬 -8% -14%
24/2 1.04億 74% 5%

日成-KY(4807-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為珠寶首飾之設計、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收7月營收日成-KY

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