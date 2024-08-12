營收速報 - 日成-KY(4807)7月營收1.82億元年增率高達100.16％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:16
今年1-7月累計營收為8.27億元，累計年增率43.49%。
最新價為17.3元，近5日股價下跌-5.29%，相關貿易百貨上漲0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.82億
|100%
|32%
|24/6
|1.38億
|57%
|32%
|24/5
|1.04億
|9%
|-8%
|24/4
|1.13億
|67%
|27%
|24/3
|8,885萬
|-8%
|-14%
|24/2
|1.04億
|74%
|5%
日成-KY(4807-TW) 所屬產業為貿易百貨業，主要業務為珠寶首飾之設計、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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