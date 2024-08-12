盤後速報 - 名軒(1442)下週(8月19日)除息3.5元，預估參考價63.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
名軒(1442-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(8月12日)收盤價66.90元計算，預估參考價為63.4元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
名軒(1442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。近5日股價下跌2.42%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|66.90
|3.5
|5.23%
|0.0
|2023/07/06
|33.15
|1.6
|4.83%
|0.0
|2022/08/02
|22.85
|1.2
|5.25%
|0.0
|2021/09/09
|19.5
|0.5
|2.56%
|0.0
|2020/08/03
|17.8
|0.9869
|5.54%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉「積」情法說利多不漲 續跌300點退守23000大關
- 大盤重挫超過2500點，殺盤的原兇究竟是誰？
- 盤中速報 - 名軒(1442)大跌7.58%，報61元
- 營收速報 - 名軒(1442)7月營收9.23億元年增率高達1326.74％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇