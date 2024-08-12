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鉅亨速報

盤後速報 - 名軒(1442)下週(8月19日)除息3.5元，預估參考價63.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


名軒(1442-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(8月12日)收盤價66.90元計算，預估參考價為63.4元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

名軒(1442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。近5日股價下跌2.42%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 66.90 3.5 5.23% 0.0
2023/07/06 33.15 1.6 4.83% 0.0
2022/08/02 22.85 1.2 5.25% 0.0
2021/09/09 19.5 0.5 2.56% 0.0
2020/08/03 17.8 0.9869 5.54% 0.0

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