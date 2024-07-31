生鮮電商新應用 凌群攜家樂福推智能食譜
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 10:07
隨著雲端和 AI 科技的發展，系統整合商凌群 (2453-TW) 與家樂福合作，結合生成式 AI 技術應用，於「家速配」APP 上推出「智能食譜」功能，為生鮮食品快商務市場創造突破性應用。
凌群指出，繼協助家樂福完成新一代電商平台 - 家速配後，進一步攜手微軟以 Azure OpenAI 技術為核心，在家速配 APP 上推出智能食譜功能，利用生成式 AI，讓使用者可從 1200 項菜單中自由選擇。
凌群表示，智能食譜這項創新方案，採用 GPT-3.5 先進的文本處理技術，每款食譜都經過精確的貼標，結合生成式 AI 技術，與家樂福販售的相應食材緊密關聯，食譜生成後再借助 DALL E 3 強大的影像生成能力，據食譜內容產生菜品圖片，引導用戶透過食譜建議的食材一鍵下單，宅配直送所需食材。
凌群強調，利用 IT 技術，達成客戶的營運需求，未來將持續追求卓越創新，為客戶提供高品質技術整合服務。
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