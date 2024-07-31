生鮮電商新應用 凌群攜家樂福推智能食譜

隨著雲端和 AI 科技的發展，系統整合商凌群 ( 2453-TW ) 與家樂福合作，結合生成式 AI 技術應用，於「家速配」APP 上推出「智能食譜」功能，為生鮮食品快商務市場創造突破性應用。

凌群表示，智能食譜這項創新方案，採用 GPT-3.5 先進的文本處理技術，每款食譜都經過精確的貼標，結合生成式 AI 技術，與家樂福販售的相應食材緊密關聯，食譜生成後再借助 DALL E 3 強大的影像生成能力，據食譜內容產生菜品圖片，引導用戶透過食譜建議的食材一鍵下單，宅配直送所需食材。