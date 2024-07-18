市佔近5成！蝦皮蟬聯東南亞電商龍頭 去年GMV比第二名高出近兩倍
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 15:30
最新數據顯示，去年蝦皮在網站成交金額 (GMV) 上持續稱霸東南亞電商市場，且母公司冬海集團 (Sea Ltd.)(SE-US) 近期發佈的最新一季財報也顯示，今年首季蝦皮業績持續走高，預估今年又是一個獲利年度。
根據新加坡研究公司 Momentum Works 近日發佈的《2024 年東南亞電子商務》研究報告，去年東南亞電商交易總額突破千億美元大關，來到 1146 億美元，蝦皮也憑自身實力成功蟬聯東南亞電商 GMV 龍頭位置。
Momentum Works 數據顯示，去年蝦皮在東南亞各國市場的電商交易總額為 551 億美元，市佔率達 48%，之後是 Lazada 的 188 億美元，東南亞社群電商新星 TikTok Shop 及印尼電商巨頭 Tokopedia 則憑藉 163 億美元的交易額並列第三。
今年首季，蝦皮業績持續高漲，訂單總額年增 57% 至 26 億美元，單季 GMV 也年增 36.3% 至 236 億美元，平臺總營收亦年增 32.9% 至 27 億美元。
若接下來能保持今年第一季的增速表現，蝦皮今年總業績一定能再創新高，Sea 董事長李小冬也大膽預估今年將持續獲利。
然而，如果只看當下，蝦皮在東南亞電商領域自是無可匹敵，但 Momentum Works 數據顯示 TikTok Shop 正以驚人速度悄悄崛起。該平台在 2021 到 2023 年的 GMV 分別為 6 億、44 億跟 163 億美元，短短三年成長逾 27 倍，這一成長速度也讓蝦皮只能甘拜下風。
此外，儘管 TikTok Shop 去年底在東南亞最大電商市場印尼遭遇一些挫折，但自從跟印尼本土平台 Tokopedia 合併成 Shop Tokopedia 後，TikTok 印尼的電商業務又起死回生。
在今年 2 月的「Buy Local」大型促銷活動中，TikTok 印尼的整體訂單量比去年 9 月暴漲 2.5 倍。
可以預見的是，TikTok 在東南亞的電商業務還將繼續維持高速增長，蝦皮若想守住現有市場份額，必須時刻保持警惕，並不斷探索新的發展方向來維持自身在市場中的穩固地位。
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