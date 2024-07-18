市佔近5成！蝦皮蟬聯東南亞電商龍頭 去年GMV比第二名高出近兩倍

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 15:30

根據新加坡研究公司 Momentum Works 近日發佈的《2024 年東南亞電子商務》研究報告，去年東南亞電商交易總額突破千億美元大關，來到 1146 億美元，蝦皮也憑自身實力成功蟬聯東南亞電商 GMV 龍頭位置。

Momentum Works 數據顯示，去年蝦皮在東南亞各國市場的電商交易總額為 551 億美元，市佔率達 48%，之後是 Lazada 的 188 億美元，東南亞社群電商新星 TikTok Shop 及印尼電商巨頭 Tokopedia 則憑藉 163 億美元的交易額並列第三。

今年首季，蝦皮業績持續高漲，訂單總額年增 57% 至 26 億美元，單季 GMV 也年增 36.3% 至 236 億美元，平臺總營收亦年增 32.9% 至 27 億美元。

若接下來能保持今年第一季的增速表現，蝦皮今年總業績一定能再創新高，Sea 董事長李小冬也大膽預估今年將持續獲利。

然而，如果只看當下，蝦皮在東南亞電商領域自是無可匹敵，但 Momentum Works 數據顯示 TikTok Shop 正以驚人速度悄悄崛起。該平台在 2021 到 2023 年的 GMV 分別為 6 億、44 億跟 163 億美元，短短三年成長逾 27 倍，這一成長速度也讓蝦皮只能甘拜下風。

此外，儘管 TikTok Shop 去年底在東南亞最大電商市場印尼遭遇一些挫折，但自從跟印尼本土平台 Tokopedia 合併成 Shop Tokopedia 後，TikTok 印尼的電商業務又起死回生。

在今年 2 月的「Buy Local」大型促銷活動中，TikTok 印尼的整體訂單量比去年 9 月暴漲 2.5 倍。