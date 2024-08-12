營收速報 - 欣陸(3703)7月營收30.73億元年增率高達46.25％
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:15
今年1-7月累計營收為179.18億元，累計年增率6.21%。
最新價為33.2元，近5日股價下跌-6.92%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+807 張
- 外資買賣超：+763 張
- 投信買賣超：+210 張
- 自營商買賣超：-166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|30.73億
|46%
|0%
|24/6
|30.61億
|8%
|7%
|24/5
|28.58億
|8%
|3%
|24/4
|27.65億
|5%
|18%
|24/3
|23.37億
|-4%
|36%
|24/2
|17.16億
|-20%
|-19%
欣陸(3703-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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