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鉅亨速報

營收速報 - 欣陸(3703)7月營收30.73億元年增率高達46.25％

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 14:15


欣陸(3703-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣30.73億元，年增率46.25%，月增率0.4%。

今年1-7月累計營收為179.18億元，累計年增率6.21%。

最新價為33.2元，近5日股價下跌-6.92%，相關建材營造下跌-7.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+807 張
  • 外資買賣超：+763 張
  • 投信買賣超：+210 張
  • 自營商買賣超：-166 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 30.73億 46% 0%
24/6 30.61億 8% 7%
24/5 28.58億 8% 3%
24/4 27.65億 5% 18%
24/3 23.37億 -4% 36%
24/2 17.16億 -20% -19%

欣陸(3703-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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