網家詹宏志：價格太透明 電商毛利非常緊縮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 12:05

pchome 網家 (8044-TW) 今 (19) 日召開股東常會，董事長詹宏志表示，從前年開始將大幅貼補造成虧損的政策結束，看起來整合成效是快，未來一定要擴張，然而，商品價格高度透明，處在非常緊縮毛利的環境下工作，更關心如何找出電商獲利方程式。

詹宏志指出，這幾年電商毛利環境起了變化，「消費者完全可以找出誰賣什麼價格」，因此，大型電商業者要有程式監控來隨時比價、保持競爭性，但這樣的狀況也造成電商毛利非常緊，尤其 3C 商品的毛利更低。

因此，詹宏志強調，網家必須要找出「再低的毛利都能賺錢」的模式，找到後再放大此方程式，並逐漸形成規模經濟。

詹宏志說，今天跟股東解釋公司做了什麼事，沒有魔術可一夜之間將經營環境改變，但每天都將一小部分事情持續做好，首季虧損大幅縮小帶來一點信心，代表事情做對了，除了母公司虧損大幅縮小，子公司價值也都很不錯。