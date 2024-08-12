〈玉山新卡搶市〉醞釀1年瞄準點數經濟 終極目標「前三大發卡行」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-12 18:19
信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛跟進，建立生態圈，玉山銀行醞釀了一年，終於孵出「玉山 Unicard」，搭配 1 點＝1 元的 e point 回饋，未來將是玉山的主力卡，在主管機關推廣下，玉山預計陸續把紅利點數為主的信用卡轉換成 e point 回饋，世界卡、Only 卡可望成為首波整合對象，玉山對於 Unicard 發卡量相當樂觀，整體來說，將以「前三大發卡行」為目標。
雖然主打現金回饋的信用卡仍是許多民眾的最愛，不過，多家發卡銀行紛紛轉推 1 點＝1 元的點數回饋，並陸續取代傳統的紅利點數，繼國泰世華銀行小樹點、中國信託銀行中信點後，以雙狗卡打下一片天的台新銀行，今年也改推台新 Point，希望透過點數串聯生活金融生態圈。
玉山銀今天宣布推出「玉山 Unicard」信用卡，以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、UP 選三大方案，顧客可透過玉山 Wallet app 自主選擇最優惠方案，不需要天天切換，並推出 e point 點數回饋機制，最高享有 5% 回饋。其中，UP 選方案更是全市場首創的訂閱制。
玉山金行銷長林俊佑說明，Unicard 將是玉山銀未來主力信用卡，公司內部確實有針對 Unicard 設定一個年度發卡目標，詳細數字無法透露，但整體來說，目標瞄準前三大發卡行。
根據金管會銀行局統計，截至今年 6 月底，中國信託銀行流通卡數 931.2 萬張，穩居第一大發卡行，北富銀以 744 萬張居第二名，國泰世華銀 734 萬張、玉山銀 726.3 萬張分列三、四名。
玉山銀來勢洶洶，6 月奪下最大繳稅卡王寶座，光是稅款就刷出 566.7 億元，單月簽帳金額突破千億，來到 1025 億元，締新猷，僅次中信銀。
林俊佑進一步指出，Unicard 也是玉山進軍點數經濟的第一站，未來將陸續整合其他信用卡的紅利點數，轉換為 e point，像是世界卡、Only 卡，原先的紅利點數並非 1 點＝1 元，因此，預計列為首波轉換的卡別，不過，系統切換及客戶權益變更等作業，是相當大的工程，同時也需要等 Unicard 上路一段時間，獲得客戶反饋，並改善服務，才會來考慮擴大 e point 的範圍，但這是未來信用卡策略主軸。
林俊佑表示，現金回饋只能用於折抵帳單，無法拓展額外的運用，對於消費者來說，有些人未必只想要折抵帳單，他可能會想讓點數有更多去處，以 Unicard 為例，除了可讓點數放大、折抵更多外，也能交換點數或愛心捐贈，同時提供消費者完成某些任務獲得更多點數的管道，希望藉此擴大消費行為。
林俊佑指出，台灣消費市場變化很快，量販、電商、餐飲在不同時期會有不同的熱門通路，聯名卡因為合作夥伴要求、合約期限等限制較多，因此，在資源投入上，恐有排擠效應，他認為未來趨勢將是銀行卡為主，各發卡行也將以彙整點數為主要方向，像是銀行端銷售基金、外匯交易所產生的點數，未來都有可能整合為一種點數，這也是主管機關正在研議的方向，但涉及許多法規須修正。
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