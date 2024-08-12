鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業SCCO-US的目標價調降至80.25元，幅度約7.08%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南方銅業(SCCO-US)提出目標價估值：中位數由86.37元下修至80.25元，調降幅度7.08%。其中最高估值141.21元，最低估值52.61元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予南方銅業評價：積極樂觀2位、保持中立6位、保守悲觀11位。
南方銅業今(12日)收盤價為99.17元。近5日股價下跌7.08%，標普指數下跌0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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