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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.26元，預估目標價為79.76元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:00

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.26元，其中最高估值6.41元，最低估值3.46元，預估目標價為79.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.41(6.41)7.435.325.69
最低值3.46(3.46)3.63.375.69
平均值4.31(4.29)5.024.445.69
中位數4.26(4.16)5.014.285.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值122.49億157.79億147.89億139.54億
最低值101.59億105.11億109.13億139.22億
平均值112.29億123.51億124.24億139.38億
中位數111.78億124.71億121.77億139.38億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.902.014.343.373.11
營業收入72.86億79.85億109.34億100.48億98.96億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCCO

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