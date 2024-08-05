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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業SCCO-US的目標價調升至87.08元，幅度約10.82%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對南方銅業(SCCO-US)提出目標價估值：中位數由78.58元上修至87.08元，調升幅度10.82%。其中最高估值142元，最低估值52.9元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予南方銅業評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀11位。

南方銅業今(5日)收盤價為99.49元。近5日股價下跌10.82%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SCCO市場預估目標價

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