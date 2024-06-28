鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.37元，預估目標價為79.76元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.26元上修至4.37元，其中最高估值6.41元，最低估值3.46元，預估目標價為79.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.41(6.41)
|7.43
|5.32
|5.69
|最低值
|3.46(3.46)
|3.6
|3.37
|5.69
|平均值
|4.37(4.31)
|5.06
|4.44
|5.69
|中位數
|4.37(4.26)
|5.11
|4.28
|5.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.49億
|157.79億
|147.89億
|139.54億
|最低值
|101.59億
|105.11億
|109.13億
|139.22億
|平均值
|112.29億
|123.51億
|124.24億
|139.38億
|中位數
|111.78億
|124.71億
|121.77億
|139.38億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.90
|2.01
|4.34
|3.37
|3.11
|營業收入
|72.86億
|79.85億
|109.34億
|100.48億
|98.96億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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